المصارف الحكومية تبدأ بيع الدولار للمسافرين بالسقف الجديد

شفق نيوز- بغداد

باشرت المصارف الحكومية العراقية، يوم الخميس، تطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة ببيع الدولار للمسافرين، بعد خفض سقف البيع إلى 2000 دولار بدلاً من 3000 دولار.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن آلية بيع الدولار للمسافرين تبدأ بإيداع المواطن قيمة المبلغ المطلوب بالدينار العراقي لدى فروع المصارف المعتمدة، على أن يتسلم الدولار من منافذ الصرف المخصصة في مطار بغداد الدولي، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأضاف المصدر أن هناك حاجة إلى التوسع في افتتاح منافذ بيع الدولار في مطارات المحافظات والمنافذ الحدودية البرية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المسافرين، وتقليل الضغط على منفذ مطار بغداد الدولي، وتعزيز انسيابية بيع العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

وكانت وكالة شفق نيوز قد كشفت، نقلاً عن مصدر مطلع، عن توجيهات جديدة للبنك المركزي العراقي بخفض حصة المسافرين من الدولار إلى 2000 دولار بدلاً من 3000 دولار، فيما توقع خبير اقتصادي أن يؤدي القرار إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار، معتبراً أنه يأتي ضمن إجراءات تنظيم بيع العملة الأجنبية وترشيد استخدامها.