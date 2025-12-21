المصارف الحكومية العراقية تعلق أنشطتها حتى مطلع العام المقبل

شفق نيوز - بغداد

تبدأ المصارف الحكومية في العراق، إجراءات الجرد والتطبيق السنوي خلال الأسبوع الجاري، ما سيؤدي إلى إيقاف أنشطتها حتى مطلع العام المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "هذه الخطوة تأتي لفسح المجال أمام تصفية الموقوفات المحاسبية وتهيئة الإحصائيات والبيانات المالية الخاصة بالسنة المنتهية"، مشيراً إلى أن "العمل سيتضمّن عدم ترويج طلبات الخدمات المصرفية وإيقاف جميع الأنشطة المصرفية مؤقتاً خلال فترة الجرد وهذا الإجراء معمول به سنوياً".

وأكد المصدر، أن "المصارف ستستأنف عملها الطبيعي وتباشر بترويج المعاملات والخدمات المصرفية مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من إجراءات الجرد والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة".