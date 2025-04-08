المشهداني يلتقي بـ"أكبر" بعثة تجارية أمريكية ويؤكد: ندعم بقوة الاتفاقيات الثنائية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، بأكبر بعثة تجارية أمريكية تزور البلاد، مؤكداً أن المجلس يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، فيما شدد على أهمية الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية والزراعية والصناعية والصحية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمشهداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة لوتس ستيف، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المشهداني بالوفد الأمريكي، مؤكداً أن العراق يرحّب بالمبادرات كافة التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف المجالات.

وأكد على الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والإستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي.

كما شدد على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة.

وأوضح المشهداني أن مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن البرلمان، باعتباره "بيت الشعب"، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات.

ولفت إلى أن البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جهته، أكد دانيال روبنستين، التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي.

فيما أوضح رئيس الوفد التجاري الأمريكي، لوتس ستيف، أن العراق يمثل سوقاً واعدة للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الدولة العراقية نحو دعم الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع علاقاتها الاستثمارية مع الشركاء الدوليين، وبما يعزز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.