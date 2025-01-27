المشغل البريطاني يكشف تدابيره في حريق الرميلة: الأسباب غير مؤكدة

شفق نيوز/ كشفت شركة "بريتيش بتروليوم" BP البريطانية المشغلة لحقل الرميلة الشمالي النفطي في البصرة جنوبي العراق، عن إجراءاتها المتخذة خلال حادث حريق خزان 2 في محطة العزل الخامسة.

وقال المدير العام للشركة أورخان غوليف في وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "أسباب الحادث ما تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة، لكن سيتم التحقيق فيها بشكل كامل المعرفة السبب، وسيتم تحديد الدروس المستفادة من هذا الحدث وتطبيقها لمنع حدوث حالات مشابهة في المستقبل".

وتابع غوليف، إن"سرعة استجابة فرقنا لاحتواء هذا الحادث والسيطرة عليه تعكس التزامنا بقيم السلامة واحترام روح الفريق الواحد وعزيمة المسؤولية الفردية لكوادرنا، حيث استجابت فرقة العمل في الوردية (C) في محطة العزل الخامسة (DS5) بسرعة وحسم من خلال تنفيذ الإيقاف الطارئ للإنتاج والاتصال فوراً بفريق الاستجابة لحالات الطواري. وتم تنفيذ إخلاء الموظفين بشكل منظم مما ضمن سلامة الجميع".

وأكد، إن"الاستجابة السريعة لفريق الطوارئ في إغلاق الآبار التي تغذي محطة DS5 كانت عامل مهم في إيقاف تدفق النفط، مما قلل من مخاطر انتشار الحريق، وعملت فرق الاستجابة الطارئة، بما في ذلك رجال الإطفاء، بلا كلل للسيطرة على الوضع، وقد نجحت جهودهم في منع الحريق من الانتشار إلى الخزان رقم 3 الذي تم الحفاظ على برودته لتجنب زيادة الحريق".

وأوضح، إن "فرق الإطفاء من الرميلة الشمالية والجنوبية إلى جانب فرق من شركة نفط البصرة (BOC) والزبير، لعبت دوراً محوريا في إخماد الحريق، وكان لتدخل فرق الحمايات وشرطة النفط في الرميلة دوراً حاسماً في ضمان تسهيل الوصول وسرعة حركة الأفراد والمركبات طوال فترة الطوارئ، ونحن ممتنين أنه لم تحدث إصابات خطيرة، و تعرض عدد قليل من الأفراد لإصابات طفيفة وخرجوا بعد أن تلقوا الرعاية الطبية الفورية في الموقع، وإن سلامة موظفينا والبيئة تظل على رأس أولويتنا".

وشهد حقل الرميلة النفطي في البصرة حريقًا كبيرًا يوم الجمعة الماضي في أحد الخزانات الخارجة عن الخدمة ضمن المحطة الخامسة (DS5)، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وخروج المحطة عن الخدمة، إضافة إلى إصابة ستة عاملين بجروح متفاوتة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب مسؤولين، عن تقصير من قبل المشغل الأجنبي، فيما أشارت لجنة النفط والغاز النيابية إلى غياب إجراءات السلامة الإلكترونية وتقادم البنية التحتية للحقل، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مماثلة.