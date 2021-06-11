المستورد يهدد "قبلة الفاكهة النادرة" بالعراق ويخفّض أسعارها لأكثر من 70%

شفق نيوز/ شكا مزارعو محافظة صلاح الدين اليوم الجمعة، من تردي أسعار الفاكهة النادرة والجيدة بسبب عدم تطبيق قرارات منع الاستيراد من دول الجوار ما سبب خسائر مادية جسيمة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ ان عدم تطبيق قرارات منع الاستيراد العشوائي للفواكه والخضر الحق اضرارا جسيمة بمزارعي المحافظة و كبّدهم خسائر مادية فادحة وسط إحباط معنوي كبير.

ونوه إلى أن صلاح الدين تمثل سلة الفاكهة العراقية لما تحويه من أصناف نادرة وعالمية تغطي حاجة اغلب المحافظات، الا ان الاستيراد غير المدروس للفاكهة الأجنبية خفض أسعار المنتجات المحلية إلى أكثر من 70% ، محذرا من هلاك قطاع البستنة خلال السنوات الماضية بسبب غياب الدعم الحكومي للمزارعين.

واشار الدليمي؛ إلى أن صلاح الدين تعد قبلة الفاكهة النادرة في العراق وتعد المصدر الأول لجميع المحافظات التي تتوافد يوميا الى ساحات الفواكه والخضر لانتقاء الأصناف الجيدة من الفواكه الا ان اسعار المنتجات قتلت طموح المزارع والمحافظة بشكل عام.

ودعا رئيس الجمعيات الفلاحية إلى إنشاء معامل انتاجية ضمن قطاع الاستثمار دعما للمزارعين وبأسعار تلبي طموحهم وتشجعهم على زيادة وتحسين المنتج المحلي والحفاظ على جودته والذي يمثل هوية صلاح الدين الزراعية.

وعكفت وزارة الزراعة العراقية ومنذ مدة على حظر المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة بهدف حماية المنتج المحلي في حال وفرته في الأسواق، غير أن أصحاب المشاريع والفلاحين دائما ما يتحدثون عن عمليات تهريب تقوض تلك الجهود المبذولة في حماية محاصيلهم ومنتجاتهم.