المستشار المالي لحكومة السوداني يعلق بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "ما تشهده سوق الصرف من ارتفاعات وقتية لمصلحة الدولار إزاء الدينار هي ليست ناجمة عن عامل اقتصادي او اجراء مقيد في السياسة النقدية وإنما تأتي بسبب المعلومات الملونة المتسربة الى محيط التعاطي بالعملات ولاسيما الاشاعات والاخبار المبالغ بها".

وبين أن "سوق الصرف هي سوق معلومات وتبنى قراراتها على أساس الاخبار، فإذا ما جاء خبر ملون او اشاعة مشوشة يطلقها عدد من المضاربين في السوق الثانوية للصرف فان ذلك يؤدي الى توليد فرص اقتناص الربح الطارئ من معاملات البيع والشراء بغية تحصيل ارباح قدرية او طارئة وفي فترات قصيرة ومحدودة عادة".

وأضاف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية انه "اذا يلحظ ان ثمة اخبار ملونة او مشوشة قد تراكمت بالآونة الاخيرة عن اداء بعض المصارف المحلية وتعاملاتها الخارجية كي تبنى اشاعة غير صحيحة لغرض المضاربة والربح السريع في سوق الصرف الثانوية".