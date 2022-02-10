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المزاد اليومي.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-10T09:44:33+0000
المزاد اليومي.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاده يوم الخميس، لتصل الى 190 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 190 مليونا و838 الف و267 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، الذي بلغت المبيعات فيه 216 مليونا و 156 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 165 مليونا و 658 الفا و267 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و 180 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 99 شركة توسط.

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