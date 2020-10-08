المركزي يكشف عن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات

شفق نيوز/ كشف الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، أن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت أكثر من 93 مليار/م3 خلال عام 2019.

وقال الجهاز في تقرير اصدره، اليوم، واطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن "الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت 93.47 مليار/ م3 خلال عام 2019"، مبيناً أن "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الذي سبقه التي بلغت 32.96 مليار / م3".

وأضاف، أن "الإيرادات السنوية ل‍نهر دجلة بلغت 31.29 مليار/ م3، في حين بلغت الإيرادات السنوية لروافده 45.23 مليار/ م3"، مشيراً إلى أن "مجموع هذه الكميات في نهر دجلة وروافده بلغ 76.52 مليار/م3 وبنسبة تبلغ 81.9 % من مجموع الإيرادات المائية الداخلة للعراق".

وأشار التقرير، إلى أن "الإيرادات السنوية ل‍‍نهر الفرات بلغت 16.95 مليار/ م3، وبنسبة بلغت 18.1% من مجموع الايرادات المائية الداخلة للعراق".

وأوضح، أن "الإيرادات المائية من رافد الزاب الأعلى بلغت 20.67 مليار/ م3 وبنسبة 22.1% من مجموع الإيرادات المائية لنهر دجلة، يليه رافد الزاب الأسفل وبواقع 11.56 مليار/ م3 وبنسبة 12.4%، يليه رافد ديالى وبواقع 10.89 مليار/م3 وبنسبة 2.3% يليه رافد العظيم وبواقع 2.11/ م3 وبنسبة 2.3%".

يذكر أن تركيا قامت ببناء 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها و8 سدود على نهر دجلة وروافده.

وتحتاج تركيا عدة سنوات لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا 5 سدود ثلاثة منها كبيرة شيدت في منتصف الستينات، وغالباً ما تقوم تركيا بالتحكم في هذه الاطلاقات التي تكون قليلة في أكثر الاوقات إلا في موسم الفيضانات.