"المركزي" يعلن زيادة المبلغ الأسبوعي لشركات الصرافة الى مليوني دولار (وثيقة)

شفق نيوز / أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة سقف المبلغ النقدي الأسبوعي المخصص لشركات الصرافة فئة "A" الى مليوني دولار، فيما طالبها باعتماد المنصة الالكترونية للحصول على الدولار حصراً.

وقال البنك المركزي في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز إنه "تقرر زيادة سقف المبلغ النقدي الأسبوعي من الدولار المخصص لشركات الصرافة فئة (A) الى مليوني دولار"، مطالبا هذه الشركات بـ"تقديم طلباتها ابتداء من الأحد المقبل".

واشترط البنك في الوثيقة الموقعة بيد نائب المحافظ وكالة عمار حمد خلف اعتماد "المنصة الالكترونية للبيع النقدي حصراً لتسجيل بيانات عمليات البيع النقدي اليومي المستلم خلال النافذة، مع حرمان الشركات التي لا تستخدم المنصة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".

ويعتمد العراق منصة الكترونية والية مشتركة مع الفدرالي الأمريكي لمنع تهريب العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي، فيما تحاول الحكومة العراقية عبر إجراءات اتبعتها تخفيف حدة الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق العراقية الموازية.