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المركزي يبيع أكثر من 139 مليون دولار في مزاد العملة بانخفاض 10%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-01T10:41:32+0000
المركزي يبيع أكثر من 139 مليون دولار في مزاد العملة بانخفاض 10%

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاثنين عن بيع أكثر من 139 مليون دولار في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.53 في المئة لتصل الى 139 مليوناً 530 الفاً و235 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 155 مليوناً و948 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 139 مليوناً 530 الفاً و235 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقوم المصارف باي شراء للدولار بشكل نقدي .

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

 

 

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