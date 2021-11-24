المركزي للإحصاء: أكثر من نصف مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء متوقفة

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، الاربعاء، أن أكثر من نصف مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء متوقفة في البلاد.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد مجازر اللحوم الحمراء الكلي بلغ 103 مجزرة، العدد الأكبر منها في القطاع الحكومي وبواقع 88 مجزرة"، مبينا أن "47 مجزرة منها عاملة بشكل جزئي، في حين بلغ عدد المجازر المتوقفة 56".

وأضاف، أن "عدد مجازر اللحوم البيضاء بلغ 63 غالبيتها تعود للقطاع الخاص وتقع في المناطق الزراعية، وجميع هذه المجازر متوقفة عدا 7 مجازر منها اربعة مجازر في محافظة نينوى وواحدة في ديالى واثنتان بمحافظة بابل".

ولم يشر الجهاز إلى أسباب توقف تلك المجازر، ويبدو أنها توقفت على غرار الكثير من المصانع الحكومية بعد عام ٢٠٠٣ وتعرض قسم كبير منها إلى التخريب والنهب.

يذكر أن العراق كان يستورد كميات كبيرة من لحوم الدجاج وبيض المائدة خلال السنوات الماضية نظراً لقلة انتاج وتربية الدجاج قبل أن يتم منع استيراد الدجاج نظراً للاكتفاء الذاتي.