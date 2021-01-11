المركزي للإحصاء: أكثر من ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة

شفق نيوز/ كشف الجهاز المركزي للإحصاء العراقي يوم الاثنين، أن ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن (القطاع العام) والقطاع المختلط بلغ 44 شركة، مبيناً أن عدد المعامل التابعة لها بلغ 252 معملاً".

واضاف ان "نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة بلغ أكثر من الثلث وبواقع 38.5%".

وكانت معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق في عام 2003، اضافة الى اغراق الاسواق بالسلع المستوردة الرخيصة.