المركزي للإحصاء: تذبذب في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع اللحوم في العراق

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الثلاثاء، تذبذبا في معدل أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع اللحوم لسنة 2020.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "معدل الأسعار لحقل الحبوب مثل الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء انخفض بنسبة بلغت 1.4، 1.9، 3.7 % على التوالي لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019".

وأضاف أن" معدل متوسط الاسعار المحاصيل والخضروات مثل السلق والسبانخ انخفضت أيضا بمقدار 1.5، 2.5%، على التوالي بينما ارتفع معدل أسعار بعض الخضروات مثل البامية والطماطم 2.2،2.3% على التوالي"، مشيرا الى أن "معدل أسعار التمور من صنف الساير و الخستاوي ارتفعت بنسبة بلغت 4.،4.5% على التوالي".

ولفت إلى أن "معدل أسعار اللحوم الحمراء منها اللحم البقري ولحم الغنم ارتفعت بنسبة بلغت 1.1،2.5 % على التوالي، وارتفعت معدل أسعار اللحوم البيضاء منها الأسماك البحرية والاسماك النهرية 0.6،109% على التوالي، بينما انخفض معدل سعر لحم الدجاج بنسبة 3.9%".