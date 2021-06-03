المركزي للإحصاء: العنب الاكثر انتاجا من بين الفواكه الصيفية لعام 2020

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، ان محصول العنب، كان الاكثر انتاجا من بين الفواكه الصيفية لعام 2020.

وقالت مديرية الإحصاء الزراعي التابع للجهاز في تقرير لإنتاج المحاصيل الصيفية لعام 2020 واطلعت عليه شفق نيوز ان "محصول العنب خلال عام 2020 تقدر انتاجه 421868 طــنا للموســم الصيفي بارتفاع قدرت نسبته 0.33 % عن الموسم الذي سبقه"، مبينا ان "الرمان جاء بالمرتبة الثانية بإنتاج بلغ 241671 طنا بارتفاع قدرت نسبته 9.94% عن انتاج الموسم الذي سبقه ".

واضافت المديرية ان "التفاح جاء بالمرتبة الثالثة حيث قدر الانتاج بـ 79413 طنا بارتفاع قدرت نسبته 4.72% عن انتاج الموسم الماضي"، مشيرا الى ان "انتاج محصول المشمش قدر 34609 طنا بانخفاض قدر نسبته 0.34% عن الموسم الماضي".

واشارت الى ان انتاج العرموط- الكمثرى- لعام 2020 بلغ 15567 طنا بانخفاض قدرت نسبته 0.54% عن الموسم الماضي"، فيما بلغ انتاج التين 9322 طنا بارتفاع بلغ نسبته 0.62% عن إنتاج السنة التي سبقتها، مبينة ان انتاج محصول الالوبالو- الاجاص- بلغ 15061 طنا بانخفاض بلغ 1.89% عن إنتاج العام الذي سبقه".

واوضح ان انتاج الكوجة للموسم الصيفي 2020 بلغ 3109 طنا بارتفاع قدرت نسبته 2.98% عن انتاج الموسم الذي سبقه، فيما بلغ انتاج الخوخ 3645 طنا بارتفاع بلغ نسبته 6.86% عن انتاج الموسم الذي سبقه.

يذكر ان الاوضاع الامنية الغير مستقرة وقلة الدعم الحكومية ادى الى اهمال الفلاحين لبساتينهم وهجرة البعض منهم مما انعكس ذلك سلبا على انتاج الفواكه في العراق.