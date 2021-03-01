المركزي للإحصاء: ارتفاع إنتاج لحم الدجاج وبيض المائدة لعام 2020

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، عن ارتفاع انتاج لحم الدجاج وبيض المائدة لعام 2020 في العراق ما عدا اقليم كوردستان.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مجموع إنتاج العراق من دجاج اللحم الحي بلغ 156.5 الف طن لسنة 2020 بارتفاع بلغت نسبته 5.6% عن انتاج العام الذي سبقه والبالغ 148.2 الف طن"، مبيناً ان "انتاج عام 2020 ارتفع ايضا عن عام 2018 الذي بلغ الانتاج فيه 109.4 الف طن وعام 2017 الذي بلغ الانتاج فيه 96.1 الف طن".

واضاف ان "مجموع انتاج العراق من بيض المائدة بلغ 1118.4 مليون بيضة لسنة 2020 بارتفاع قدرت نسبته 15.4% عن العام الذي سبقه الذي بلغ 969.1 مليون بيضة "، مشيرا الى ان "انتاج عام 2020 ارتفع ايضا عن عام 2018 الذي بلغ الانتاج فيه 855.261 مليون بيضة وعن عام 2017 الذي بلغ الانتاج فيه 729.854 مليون بيضة".

واشار الى ان الاحصاء شمل جميع المحافظات العراقية ما عدا اقليم كوردستان".