المركزي للإحصاء: ارتفاع عدد الابنية المنجزة للقطاع الخاص بنسبة 114% في عام

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، يوم الاحد، عن ارتفاع عدد الابنية المنجزة للقطاع الخاص بنسبة 114% في عام 2021.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "عدد الابنية المنجزة في القطاع الخاص بلغ 17.392 ألف مبنى لسنة 2021، مسجلا ارتفاعا في عدد الابنية المنجزة مقارنة بالسنة الماضية"، مبينا ان "عدد الابنية المنجزة الجديدة السكنية وغير السكنية بلغت 13.663 الف مبنى اما الابنية التي تم اضافة بناء عليها فقد بلغت 3.729 مبنى".

واضاف ان "كلفة المواد الانشائية المستخدمة في تشييد الابنية لسنة 2021 بلغت 914 مليار دينار شكلت نسبة 49% من مجموع الكلفة الكلية المصروفة"، مشيرة إلى أن "قيمة الأجور المدفوعة للعاملين لسنة 2021 بلغت 938 مليار دينار مسجلة نسبة ارتفاع مقدارها 72% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأجور المدفوعة للعاملين سنة 2020 بلغت 545 مليار دينار".