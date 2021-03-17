سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-17T06:31:57+0000
المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الاربعاء، ان انتاج التمور في العراق للعام 2020، بلغ 735 ألف طن، مبينا أن متوسط انتاج النخلة الواحدة بلغ 68.2 كغم.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إنتاج التمور للموسم 2020 ولجميع الاصناف، بلغ 735.4 ألف طن بارتفاع قدرت نسبته بـ15% عن إنتاج العام الماضي والذي قدر 639.3 الف طن"، مبينا أن "صنف الزهدي يعتبر الصنف الرئيسي والذي يشكل مركز الثقل لإنتاج التمور في العراق ويساهم بحوالي 54% من مجموع إنتاج العراق".

واضاف ان "متوسط انتاجية النخلة المنتجة خلال العام الماضي بلغ 68.2 كغم وان أعلى متوسط إنتاجية النخلة تحققت في محافظة صلاح الدين حيث قدر 90.3 كغم وأقل متوسط إنتاجية للنخلة كان في محافظة البصرة حيث قدر 44.4 كغم".

واشار الى ان "مجموع انتاج الزهدي في العراق بلغ 396.7 ألف طن بزيادة قدر نسبته 18.8% عن إنتاج الزهدي العام الماضي والذي قدر 334 ألف طن وبنسبة بلغ 54% من مجموع إنتاج التمور".

وبين أن صنف الخستاوي جاء بالمرتبة الثانية بعد الزهدي من حيث كمية الإنتاج وبواقع 82.37 الف طن وبزيادة قدر نسبته 15.5% عن العام الماضي، يليه صنف الساير بإنتاج بلغ 28.6 الف طن وبزيادة بلغت 4.2% عن العام الماضي.

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ العام 1980.

related

واشنطن تمدد اعفاء العراق لاستيراد الطاقة من ايران

Date: 2019-10-17 16:32:58
واشنطن تمدد اعفاء العراق لاستيراد الطاقة من ايران

العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

Date: 2019-08-15 09:24:45
العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

قفزة في الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

Date: 2021-03-13 06:50:08
قفزة في الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

Date: 2021-01-19 10:32:16
العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

العراق وسوريا يعتزمان فتح معبر حدودي

Date: 2019-07-21 08:42:57
العراق وسوريا يعتزمان فتح معبر حدودي

الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

Date: 2020-11-25 06:56:32
الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

مقترح برلماني بتخصيص نقود بدلا من الحصة التموينية

Date: 2020-09-26 11:20:41
مقترح برلماني بتخصيص نقود بدلا من الحصة التموينية

العراق يطلق رواتب الموظفين لشهر اب

Date: 2020-08-18 07:37:36
العراق يطلق رواتب الموظفين لشهر اب