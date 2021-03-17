المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الاربعاء، ان انتاج التمور في العراق للعام 2020، بلغ 735 ألف طن، مبينا أن متوسط انتاج النخلة الواحدة بلغ 68.2 كغم.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إنتاج التمور للموسم 2020 ولجميع الاصناف، بلغ 735.4 ألف طن بارتفاع قدرت نسبته بـ15% عن إنتاج العام الماضي والذي قدر 639.3 الف طن"، مبينا أن "صنف الزهدي يعتبر الصنف الرئيسي والذي يشكل مركز الثقل لإنتاج التمور في العراق ويساهم بحوالي 54% من مجموع إنتاج العراق".

واضاف ان "متوسط انتاجية النخلة المنتجة خلال العام الماضي بلغ 68.2 كغم وان أعلى متوسط إنتاجية النخلة تحققت في محافظة صلاح الدين حيث قدر 90.3 كغم وأقل متوسط إنتاجية للنخلة كان في محافظة البصرة حيث قدر 44.4 كغم".

واشار الى ان "مجموع انتاج الزهدي في العراق بلغ 396.7 ألف طن بزيادة قدر نسبته 18.8% عن إنتاج الزهدي العام الماضي والذي قدر 334 ألف طن وبنسبة بلغ 54% من مجموع إنتاج التمور".

وبين أن صنف الخستاوي جاء بالمرتبة الثانية بعد الزهدي من حيث كمية الإنتاج وبواقع 82.37 الف طن وبزيادة قدر نسبته 15.5% عن العام الماضي، يليه صنف الساير بإنتاج بلغ 28.6 الف طن وبزيادة بلغت 4.2% عن العام الماضي.

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ العام 1980.