المركزي الأميركي يحذر من استمرار حرب إيران: ترفع مخاطر التضخم والأضرار الاقتصادية

شفق نيوز- واشنطن

حذر رئيس مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، نيل كاشكاري، يوم الأحد، أن الحرب على إيران كلما ⁠طال أمدها، زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية.

وقال كاشكاري في برنامج "واجه ‌الأمة" ⁠الذي تبثه شبكة "سي. بي. إس" التلفزيونية الأميركية: "أركز بشدة على الحرب في ⁠إيران وتداعياتها".

وأضاف أن أسعار الطاقة ⁠والأسمدة ستواصل الارتفاع مع ⁠استمرار الحرب.

وأعلنت الرابطة الأميركية للسيارات (AAA)، في وقت سابق من اليوم الأحد، ارتفاع متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى 4.446 دولارات للغالون، مقترباً من حاجز 4.5 دولارات، مقارنة بنحو 2.99 دولار قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وبحسب البيانات، تمثل الأسعار الحالية زيادة تقارب 49%، وسط استمرار موجة الصعود خلال الأسابيع الأخيرة.

وأرجعت الرابطة ارتفاع الأسعار إلى صعود أسعار النفط الخام، وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الشحن وأسواق الطاقة.