المركزي العراقي يؤشر انخفاضاً في الإنفاق العام للحكومة

شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن انخفاض الانفاق العام للحكومة في نهاية عام 2024، مؤكداً ان ذلك يؤشر انخفاض العملة المصدرة الى 100 تريليون دينار.

وذكر البنك في تقرير له حول المؤشرات النقدية والمالية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الانفاق العام الحكومي سجل انخفاضا في نهاية شهر كانون الاول الماضي بنسبة 5.54.% ليصل الى 12.95 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 13.71 تريليون دينار".

واضاف ان "انخفاض الانفاق العام يشير الى انخفاض العملة المصدرة بمقدار 0.34 تريليون دينار لتصل الى 100.54 تريليون دينار في كانون الاول مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت 101.34 تريليون دينار".

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، توقع موقع "statista" الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير نشره الموقع، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف أنه من المتوقع أن "تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%".