المركزي العراقي يؤشر ارتفاع النفقات على حساب الإيرادات خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي يوم السبت، عن ارتفاع النفقات مقارنة بالايرادات العامة خلال 10 اشهر من عام 2025.

وذكر البنك في إحصائية رسمية اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الإيرادات العامة خلال 10 أشهر بلغت 104 مليارات و434 مليون دينار مقارنة بالنفقات العامة التي بلغت 115 ملياراً و535 مليون دينار.

وأضاف أن الإيرادات توزعت بين إيرادات ضريبية بواقع 4.809 مليار دينار وإيرادات أخرى بواقع 99.625 مليار دينار.

وبين أن النفقات العامة شملت نفقات جارية بمبلغ 96.378 مليار دينار ونفقات استثمارية بمبلغ 19.157 مليار دينار.