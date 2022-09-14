سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المركزي العراقي يوجه بتسهيل إجراءات قروض منظومات الطاقة المتجددة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-14T15:49:14+0000
المركزي العراقي يوجه بتسهيل إجراءات قروض منظومات الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح قروض شراء منظومات الطاقة المتجددة.

ودعا البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المصارف المجازة إلى "تسهيل إجراءات الراغبين في الحصول على قروض مبادرة الطاقة المتجددة، واعتماد الآليات الجديدة التي تمنح المقترض من هذه المبادرة حق اختيار المصرف المقرض من دون حاجة لنقل توطين راتبه، إن كان لدى مصرف آخر، واستحصال الأقساط المستحقة على المقترِض عبر نظام المقاصة الإلكتروني".

وتابع، "أما المقترضين من غير الموطِّنين فيتم الاقتراض من المصارف المشاركة في هذه المبادرة، لقاء ضمانات يقبلها المصرف المقرِض".

related

مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

Date: 2021-12-01 12:05:52
مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

Date: 2022-03-06 10:11:08
لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

محذرا من تنفيذه.. مستشار الكاظمي: تعويم العملة يؤدي إلى انهيار السوق العراقية

Date: 2021-04-19 10:28:31
محذرا من تنفيذه.. مستشار الكاظمي: تعويم العملة يؤدي إلى انهيار السوق العراقية

مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

Date: 2022-05-30 11:09:57
مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

Date: 2022-08-20 08:14:09
مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

Date: 2020-10-28 08:54:21
المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

المركزي العراقي ينفي تغيير صرف الدولار: السعر كما هو

Date: 2021-06-11 12:47:36
المركزي العراقي ينفي تغيير صرف الدولار: السعر كما هو

اسعار الدولار تتراجع ومستشار الكاظمي: يؤكد البنك يلبي السوق

Date: 2021-10-12 09:38:08
اسعار الدولار تتراجع ومستشار الكاظمي: يؤكد البنك يلبي السوق