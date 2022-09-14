المركزي العراقي يوجه بتسهيل إجراءات قروض منظومات الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح قروض شراء منظومات الطاقة المتجددة.

ودعا البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المصارف المجازة إلى "تسهيل إجراءات الراغبين في الحصول على قروض مبادرة الطاقة المتجددة، واعتماد الآليات الجديدة التي تمنح المقترض من هذه المبادرة حق اختيار المصرف المقرض من دون حاجة لنقل توطين راتبه، إن كان لدى مصرف آخر، واستحصال الأقساط المستحقة على المقترِض عبر نظام المقاصة الإلكتروني".

وتابع، "أما المقترضين من غير الموطِّنين فيتم الاقتراض من المصارف المشاركة في هذه المبادرة، لقاء ضمانات يقبلها المصرف المقرِض".