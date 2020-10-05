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المركزي العراقي ينهي تصنيف المصارف التجارية والإسلامية ويتهيأ للحكومية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-05T06:10:39+0000
المركزي العراقي ينهي تصنيف المصارف التجارية والإسلامية ويتهيأ للحكومية

شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن الانتهاء من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في البلاد، ضمن خطوات يتخذها لاصلاح قطاع المصارف، مشيرا الى المباشرة بعملية "اصلاح المصارف الحكومية" قريباً".

وقال البنك المركزي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "باشر اليوم بتنفيذ اولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي"، مبينا أنه "انتهى من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقاً لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا البنك".

وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".

وأكد البنك أنه "سبق ان طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها"، لافتاً إلى أن "هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لاثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

واشار المركزي العراقي إلى أن "المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية ايضا"، موضحاً أن "إجراءات  الإصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالأساس على قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (٩٤) لسنه 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما".



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