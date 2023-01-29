المركزي العراقي ينفي توقف البيع النقدي للدولار الأمريكي

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي يوم الاحد، تقييد البيع النقدي للدولار الأمريكي.

وذكر بيان للبنك المركزي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي ينفي منع او تقييد البيع النقدي للمواطنين، وان التسجيل الاليكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص.

وأشار البيان؛ إلى أن (البنك المركزي) "يعتبر هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود".

وأهاب البنك المركزي العراقي بوسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات وإجراءات البنك المركزي العراقي، وفقا للبيان.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، أمس السبت، عن اتخاذ البنك خطوة جديدة، سوف تدفع الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي، سوف يعمل من يوم غد الأحد على إيقاف (المبيعات النقدية)، وسيتم بيع النقد فقط عبر منصة الكترونية مما سيقلل قيمة المبيعات النقدية".