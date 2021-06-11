سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المركزي العراقي ينفي تغيير صرف الدولار: السعر كما هو

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-11T12:47:36+0000
المركزي العراقي ينفي تغيير صرف الدولار: السعر كما هو

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغيير.

وأضاف البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختيارة نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية.

وأشار إلى أن مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة، "وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها".

ولفت البنك أن التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية.

وتداولت مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لنائب رئيس البنك المركزي العراقي إحسان الشمري ذكر فيه ان سعر الصرف العادل للدولار هو 2400 دينار عراقي.

related

لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

Date: 2020-12-29 10:07:43
لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

Date: 2021-03-02 08:45:51
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-05-31 09:58:11
استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

معاودة ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 35 مليون دولار

Date: 2021-03-29 08:55:46
معاودة ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 35 مليون دولار

انخفاض في المبيعات.. البنك المركزي العراقي يبيع 3 ملايين و225 ألف دولار فقط

Date: 2021-01-21 09:27:45
انخفاض في المبيعات.. البنك المركزي العراقي يبيع 3 ملايين و225 ألف دولار فقط

البنك المركزي العراقي ينضم لمنتدى عالمي تتجاوز اصوله المالية 30 ترليون دولار

Date: 2019-09-05 10:10:17
البنك المركزي العراقي ينضم لمنتدى عالمي تتجاوز اصوله المالية 30 ترليون دولار

البنك الدولي: مبادرة عالمية لاستعادة الأموال العراقية المهربة

Date: 2021-02-01 07:41:12
البنك الدولي: مبادرة عالمية لاستعادة الأموال العراقية المهربة

المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

Date: 2020-10-28 08:54:21
المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية