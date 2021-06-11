المركزي العراقي ينفي تغيير صرف الدولار: السعر كما هو

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم الجمعة، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغيير.

وأضاف البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختيارة نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية.

وأشار إلى أن مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة، "وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها".

ولفت البنك أن التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية.

وتداولت مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لنائب رئيس البنك المركزي العراقي إحسان الشمري ذكر فيه ان سعر الصرف العادل للدولار هو 2400 دينار عراقي.