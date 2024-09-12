المركزي العراقي ينفي الإعمام المزور: انسيابية عالية في بيع الدولار

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، توضيحاً بشأن كتاب "مزور" منسوب إليه، تحدث عن آلية لبيع الدولار في منافذ عدة.

وبسحب بيان صادر عن البنك، ورد لوكالة شفق نيوز، أكد المركزي العراقي أن "الكتاب المرفق مزور" ولم يصدر عن هذا البنك، لافتاً إلى أن "عملية بيع الدولار من خلال المنافذ المخصصة لهذا الغرض في المطارات تسير بانسيابية عالية".

ودعا البنك المركزي العراقي، إلى توخّي الحذر، و اعتماد الأخبار المؤثرة على الاقتصاد الوطني من مصادرها الرسمية.