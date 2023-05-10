المركزي العراقي ينصح المستفيدين من المنصة الإلكترونية بثلاثة إجراءات

شفق نيوز/ حث البنك المركزي العراقي، مساء الأربعاء، المستفيدين من خدمات المنصة الإلكترونية باتخاذ ثلاثة إجراءات.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان صدر، مساء اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يؤكد استمرار تلبية طلبات الشركات، تمويل استيراد اتهم من السلع والخدمات، فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة، كالسفر والعلاج والدراسة، عبر المنصة الالكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني (visa, mastercard) بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار.

وأضاف، ويحث هذا البنك المستفيدين من خدمات المنصة على التالي :

1. قيام التجار بالتوجه الى تأسيس شركات تجارية لدى دائرة تسجيل الشركات لضمان تلبية طلباتهم عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية بانسيابية وبالسعر الرسمي.

2. قيام المحال التجارية والمولات والمتاجر بتوفير نقاط البيع POS من أجل تسهيل عملية الدفع للمواطنين لتشجيعهم على استخدام طرق الدفع الالكترونية.

3. اقتناء المواطنين بطاقات الدفع الإلكتروني من الشركات والمصارف، لتسوية التزاماتهم المختلفة عن طريقها.