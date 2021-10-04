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المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T10:49:43+0000
المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

شفق نيوز/ نشر البنك المركزي العراقي، الاثنين، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الجاري للراغبين بالشراء من المواطنين.

وبين الجدول الذي ورد لوكالة شفق نيوز ان مسكوكة 15 غم بلغت مليون و373 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 22 غم 2 مليون و14 الف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 5 غم تبلغ 429.250 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 848.250 الف دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 15 غم 1.275.500 مليون دينار.

وبين ان سعر سبيكة عيار 20 تبلغ 1.711.250 مليون دينار، فيما تبلغ سعر سبيكة 25 غم 2.149 مليون دينار، اما سعر سبيكة 50 غم فتبلغ 4.301.500 مليون دينار .

ادناه جدول باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الجاري:

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