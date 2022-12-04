المركزي العراقي يكيف مبيعاته من الدولار للمسافرين.. وثيقة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، تكييف مبيعاته من الدولار الأمريكي للمسافرين خارج البلاد بواقع 5000 دولار.

جاء ذلك في كتاب رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، صادر عن البنك المركزي العراقي، وموجه إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية وحمل عنوان "المبيعات النقدية من الدولار للمواطن المسافر.

وذكر كتاب البنك المركزي، الموقع من نائب المحافظ وكالة عمار حمد خلف، إنه نتيجة لإرتفاع مستوى التضخم العالمي وما سببه من ارتفاع في تكاليف السفر والمعيشة على مستوى العالم ولتلبية طلبات المواطنين المسافرين بما يناسب حاجاته من العملة الاجنبية اثناء السفر، قرر البنك زيادة سقف مبيعات الدولار ليصبح 5000 دولار للمواطن المسافر أو الموظف الموفد خلال الشهر الواحد.