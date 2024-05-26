المركزي العراقي يكشف حقيقة عملة "زها حديد" فئة 100 ألف دينار

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار، تظهر عليها صورة المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.

وأشار المركزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة هي عبارة عن صورة (مزيفة) تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد"، داعياً المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال".

وأكد البنك المركزي، عدم وجود أية نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية "بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة".