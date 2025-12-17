المركزي العراقي يقر بالأزمة: أسعار النفط وسحب السيولة أثرا على "الاحتياطات النقدية"

شفق نيوز- بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، أن انخفاض اسعار النفط وسحب السيولة من الاسواق عاملان يؤثران سلبا على احتياطيات العراق من العملة الصعبة.

وقال البنك في تقرير له، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احتياطيات العراق ترتبط بشكل وثيق بحجم الايرادات النفطية مما يجعلها عرضة للتقلبات في اسعار النفط العالمية، كما ان التعقيم النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يؤثر سلبا، لما يتطلبه من توظيف للاحتياطيات الاجنبية".

واضاف البنك أن "اسعار النفط تراجعت من 81 دولارا للفصل الثاني من عام 2024 الى 69 دولارا للفصل ذاته من عام 2025، وبالتالي انخفضت الاحتياطيات من 142.69 تيريليون دينار الى 126.16 تيريلون دينار للفترة ذاتها".

واشار الى أن "سحب البنك المركزي السيولة النقدية من السوق بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، أدى الى ارتفاع المقبوضات النقدية (أي حصول البنك على الدينار مقابل بيع الدولار)، من 18.37 تيريلون دينار الى 21.66 تيرليون دينار للفترة ذاتها، (أي بمعنى زيادة مبيعات الدولار)، فضلا عن ممارسة عجز الموازنة العامة ذات الأثر في صافي الاحتياطيات الاجنبية".