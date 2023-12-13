المركزي العراقي يقرر إنشاء شركة "وطنية" لنظم الدفع الإلكتروني

شفق نيوز/ قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إنشاء "الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني" في عموم البلاد، مبيناً أن الشركة تمثل تطور نوعي في هيكل البنية التحتية المالية للبلد.

وجاء في بيان للبنك المركزي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاص الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن دور البنك المركزي العراقي سيتمحور حول "التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة"، وسيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها.

وبحسب بيان المركزي العراقي، تأتي هذه الخطوة تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.