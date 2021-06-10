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المركزي العراقي يقرر زيادة الاموال المخصصة لقطاع الإسكان ويلغي فوائد القروض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T06:19:25+0000
المركزي العراقي يقرر زيادة الاموال المخصصة لقطاع الإسكان ويلغي فوائد القروض

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، زيادة الاموال المخصصة للاسكان الى ما يقارب من ترليوني دينار، فيما أشار إلى الغاء فوائد القروض على هذا القطاع والاكتفاء بالعمولة الادارية.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "قرر زيادة الاموال المخصصة لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 ترليون دينار عراقي، منها 1 ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان"، مبيناً أن "الزيادة تأتي لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين".

وأضاف البنك أن "إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان وصلت إلى أكثر من (3.6) ترليون دينار".

وأوضح البنك أنه تقرر أيضاً "الغاء الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية وبمدة سداد 20 سنة والاكتفاء بعمولة ادارية".

يُذكر أن البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإقراض سبق أن ألغى الفوائد على القروض التي يمنحها المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن مبادرته لغرض شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية وخارجها وقروض بناء الوحدات السكنية والاكتفاء بعمولات إدارية بسيطة.

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