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المركزي العراقي يفرض الوصاية على مصرف بمساهمة إيرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-15T13:25:28+0000
المركزي العراقي يفرض الوصاية على مصرف بمساهمة إيرانية

شفق نيوز/ افصح مصدر حكومي يوم الخميس عن ان البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف "التعاون الاسلامي" الممول من مصارف ايرانية في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي فرض الوصاية على المصرف، استنادا الى قرار مجلس ادارة هذا البنك واستنادا الى الفقرة (١/د) من المادة (٥٩) من قانون المصارف المرقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤

واشار المصدر الى تشكيل لجنة من هذا البنك للأشراف عليه واخذ الصلاحيات الممنوحة له كافة، وفق قانون المصارف اعلاه.

يذكر ان اكبر المساهمين في هذا مصرف "التعاون الاسلامي" هم مصارف ايرانية وهي "اقتصاد نيو، كشاورزي".


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