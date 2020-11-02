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المركزي العراقي يفتح حساباً لدى أهم مؤسسات حفظ الأوراق المالية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T06:31:01+0000
المركزي العراقي يفتح حساباً لدى أهم مؤسسات حفظ الأوراق المالية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن فتح حساب لدى مؤسسة  "يورو كلير" لتطوير اداء الاحتياطيات الاجنبية، مشيراً إلى أنها تعد أهم مؤسسات حفظ الأوراق المالية.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تمكن بعد جهودٍ حثيثة من قبل إدارته في تطوير إدارة الاحتياطيات الأجنبية، من فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير EuroClear"، مبيناً أنها "تعد أهم مؤسسات الحفظ الأمين التي توفر خدمات حفظ الأوراق المالية، فضلاً عن خدمات اخرى بضمنها السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية دون الحاجة الى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها.

واشار البنك الى أنه في وقت قريب كانت العملية تتم بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط.

واضاف أن هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الاجنبية، كما تعدُّ إنجازاً مهما يضيفه هذا البنك الى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية.

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