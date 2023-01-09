المركزي العراقي يفتتح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد ويؤكد: الارتفاع مؤقت

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، افتتاح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد اعتباراً من يوم غد.

وقال البنك في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يعلن عن فتح منفذ جديد لبيع الدولار نقداً للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI)، موضحاً أنه سيتم المباشرة بالبيع إعتباراً من يوم غد الثلاثاء المصادف 2023/1/10 للمسافرين وبحد أقصى (5000) دولار امريكي.

واشار البنك المركزي العراقي إلى أنه قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرفاً ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة، مؤكدا أن الأرتفاع في سعر الصرف حالة مؤقتة.