المركزي العراقي يعوض مصارف وشركات صرافة تسلمت حصتها من الدولار بأعلى من الاسعار المحددة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، عن تعويض المصارف وشركات الصرافة مبالغ نقدية جراء تسلمهم حصتهم الاسبوعية بالأسعار القديمة بعد خفض سعر صرف الدولار.

وقال البنك المركزي في وثيقة رسمية صادرة عنه واطلعت عليها وكالة شفق نيوز بأنه "قرر تعويض المصرف او شركة الصرافة او التوسط بيع وشراء العملة الاجنبية بفارق سعر الصرف البالغ 150 دينارا عن كل دولار من الحصة الاسبوعية التي تم تسلمها خلال المدة من 507 شباط 2023 حصرا وللمبالغ ( جزء من العملة الاسبوعية) التي لم يتم بيعها خلال الايام المذكورة وتم بيعها اثناء وبعد تاريخ 8 شباط 2023 بسعر الصرف الجديد البالغ 1320 دينارا للدولار".

واضاف ان "القرار يقتضي أن يقوم المصرف او الشركة بتقديم كشف يتضمن تفاصيل المبالغ التي تم شراؤها نقدا من النافذة خلال المدة المذكورة ولم يتم بيعها خلال الايام المذكرة وتم بيعها اثناء وبعد تاريخ 8 شباط بسعر الصرف الجديد".

يذكر ان عدد المصارف وشركات الصرافة والتوسط تسلموا حصتهم الاسبوعية على ضوء السعر القديم البالغ 146 الف دينار مقابل 100 دولار في وقت قام البنك المركزي بخفض قيمة الدولار الى 131 الف دينار مقابل 100 دولار مما عرض هذه المصارف والشركات الى خسائر مالية جراء ذلك.