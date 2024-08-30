المركزي العراقي يعلن نتائج زيارته إلى نيويورك: وفد رفيع تفاوض مع الخزانة الامريكية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت للفترة من 26 إلى 29 أغسطس 2024.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه المحافظ علي محسن العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات (Visa، Mastercard وMoneyGram) فضلاً عن مصرفي (Citi Bank و JP Morgan) وكذلك شركات التدقيق الدولية (KPMG ، E&Y، K2i و Oliver Wyman).

وأضاف؛ أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات الكبيرة التي أنجزها البنك المركزي العراقي، والتي تمثل إنجازاً غير مسبوق على مستوى البلاد، حيث حقق البنك تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تحسين الأنظمة والسياسات والإجراءات وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

واعلن عن لقاء سيتم بين مسؤولي البنك المركزي العراقي مع شركائه الدوليين بنهاية هذا العام بشأن التحول الكبير في إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية، وفقاً للخطة التي وضعت من قبل هذا البنك، والمعمول بها دولياً ما سيتيح للبنك المركزي العراقي والبنك الاحتياطي الفيدرالي ممارسة أدوارهم الرقابية بعيداً عن الإجراءات التنفيذية، إذ سيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة في استقرار وانسيابية وشفافية عمليات تمويل التجارة الخارجية للبلد، مشيراً إلى أنه يهدف لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف والذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في العراق.

ونوه الى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت ايضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بعملة الدولار الأمريكي أو العملات الاجنبية الأخرى.