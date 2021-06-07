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المركزي العراقي يعلن مبادرة لبيع الدولار بالسعر الرسمي إلى ثلاث فئات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T07:05:31+0000
المركزي العراقي يعلن مبادرة لبيع الدولار بالسعر الرسمي إلى ثلاث فئات

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن مبادرة لبيع الدولار وفق السعر الرسمي الى ثلاث فئات.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "لغرض تسهيل إجراءات حصول المواطنين على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج، فأنه يعلن عن تلبية كافة طلباتهم لشراء الدولار للأغراض أعلاه من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي".

هذا وتشهد اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية ارتفاعا ملحوظا تجاوز سعر الصرف الرسمي

 

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