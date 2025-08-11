المركزي العراقي يعلن انخفاض الانفاق العام والدين الداخلي

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن انخفاض الانفاق العام للدولة، والدين العام الداخلي لشهر أيار من العام الحالي 2025.

وذكر البنك في احصائية له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الانفاق العام للدولة بلغ في شهر أيار من العام الجاري 9.35 تريليون دينار منخفضا بنسبة 1.48% عن شهر نيسان الماضي الذي بلغ 9.49 تريليون دينار ومنخفضا ايضا عن نفس الفترة من عام 2024 الذي كان قد بلغ 10.68 ترليون دينار.

وأضاف أن الدين العام لشهر أيار بلغ 85.50 تريليون دينار منخفضاً بنسبة 0.05% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغ 85.54 تريليون دينار، ومرتفعا بنسبة 8.56% عن نفس الفترة من عام 2024 الذي كانت قد بلغت حينذاك 78.18 تريليون دينار.