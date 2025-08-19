المركزي العراقي يعلن ارتفاع الإيرادات والنفقات للدولة خلال أيار

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال شهر أيار الماضي.

وذكر البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الإيرادات العامة لشهر أيار، ارتفعت حيث بلغت 46 ملياراً و157 مليون دينار، مقارنة بشهر نيسان التي بلغت 36 ملياراً و586 مليون دينار.

وأضاف أن الإيرادات توزعت بين ضريبية بمبلغ 1.602 مليار دينار، وإيرادات أخرى بمبلغ 44.555 مليار دينار.

وبين أن النفقات العامة للدولة ارتفعت أيضاً حيث بلغت 46 ملياراً و979 مليون دينار مقارنة بشهر نيسان التي بلغت 37 ملياراً و586 مليون دينار.

وأوضح البنك المركزي، أن النفقات شملت نفقات جارية بمبلغ 43.951 مليار دينار ونفقات استثمارية بمبلغ 3.028 مليار دينار، مشيراً إلى أن العجز تراوح ما بين الإيرادات والنفقات بلغت 822 مليون دينار.