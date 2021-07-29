المركزي العراقي يطلق مبادرة للتحول الى الطاقة المتجددة "حفاظاً على البيئة"

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، اطلاق مبادرة للتحول الى الطاقة المتجددة "حفاظاً على البيئة"، فيما قرر نصب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في مناطق البلاد.

وقال متحدث باسم البنك في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي العراقي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء أطلق مبادرة للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون وتحسين البيئة.

وأوضح أن المبادرة بمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، مؤكداً على وضع الإطار التنفيذي لتمويل مثل هذه المشاريع التنموية، سواء على مستوى الأفراد او المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الجهات المعنية سيدعم إعداد ضوابط تلزم اصحاب المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء من الطاقة الكهربائية كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع الإسكان.

ويتطلع البنك المركزي العراقي واللجنة العليا للإقراض، وفق البيان، أن يكون عام 2022 عاماً وطنياً للطاقة المتجددة في العراق.

وبهذا السياق، قرر البنك المركزي المباشرة بنصب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته في بغداد وفروعه في البصرة والموصل وأربيل لتأمين جزءً من احتياجاته من الكهرباء.