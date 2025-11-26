المركزي العراقي يصنّف مشاهير السوشيال ميديا ضمن "العملاء مرتفعي المخاطر" (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

وأكد المركزي، وفق وثائق تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.