المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن قروض الإسكان ومشاريع العمل

شفق نيوز / أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن قروض مبادراته المختلفة، وذلك استمراراً لدوره التنموي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، خصوصاً المستوى العام للأسعار.

وأكد البنك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(4) تريليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (50) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (5) سنوات، على أن تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الإجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".

وأوضح أن "مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (1) تريليون دينار".

وشدد البنك المركزي، على ضرورة "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً".

وتابع: "لم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته للجهات المذكورة أعلاه، ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات"، مبيناً أن "قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام 2015 حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (18) تريليون دينار عراقي".

ودعا البنك، المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى "زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".