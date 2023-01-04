المركزي العراقي يصدر توجيهاً جديداً بشأن الرسوم الجمركية والضرائب (وثيقة)

شفق نيوز / أصدر البنك المركزي العراقي، توجيهاً إلى المصارف الحكومية كافة، بشأن استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب.

وأوعز البنك المركزي، في كتاب موجه إلى المصارف الحكومية، صادر بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، بـ"قيام الهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للكمارك، بدورها الأصولي في تنظيم العمل واستيفاء الرسوم الضريبية والجمركية على السلع الواردة إلى العراق، عبر المنافذ الحدودية".

وكان البنك المركزي، قد قرر يوم 26 كانون الأول الماضي، إيقاف العمل باستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب بشكل مسبق لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.