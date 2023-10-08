المركزي العراقي يصدر تحذيراً للمصارف بشأن ودائع الدولار.. وثيقة

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، المصارف كافة، من عدم تسليم الدولار إلى المواطنين، تحت ذريعة تطبيق قرارات البنك التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وجاء في كتاب صادر عن البنك المركزي، موجه إلى المصارف، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "تأكيداً لما جاء بإعمامنا المرقم 180/3/9 في 2020/6/30 والإعمامات اللاحقة حول مراكز النقد الأجنبي وآخرها إعمامنا المرقم 204/2/9 في 2023/3/30 ، يتوجب على مصارفكم مراعاة مراكز النقد الأجنبي المسموح بها وفقاً للإعمامات أعلاه لتلافي العجز عن تلبية طلبات زبائنكم لسحب الدولار المودع نقداً في حساباتهم المفتوحة لديكم".

وأضاف كتاب المركزي، أن "شكاوى عدة وردت بخصوص عدم تلبية تلك السحوبات بذريعة وجود تعليمات صادرة من البنك المركزي تمنع ذلك"، مؤكداً أن "البنك المركزي، سيأخذ في عين الاعتبار الشكاوى الواردة اليه من الزبائن وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف الممتنعة".

ويؤكد البنك المركزي العراقي، ضمان ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً بالدولار الأمريكي.

وكان المركزي قد أشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي عموماً، لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به.