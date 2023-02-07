المركزي العراقي يصدر بياناًَ جديداً حول العملات الرقمية

شفق نيوز/ جدد البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، التأكيد على قراره السابق بمنع التداول بالعملات الرقمية.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد "على قرارنا السابق بمنع استخدام البطاقات والمحافظ الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها"، مشددا على "ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة وشركات الدفع الإلكتروني كافة".

واضاف انه "على الجميع أن تلتزم باتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية والفنية اللازمة لمنع وتتبع هكذا أنواع من المعاملات والتداولات، اضافة الى توعية زبائنكم بالمخاطر والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقهم بموجب القوانين والتعليمات النافذة المتعلقة بهذه المعاملات والتداولات".

واكد أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المؤسسات والزبائن المخالفين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه في حال عدم الالتزام بما جاء أعلاه".