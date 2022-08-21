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المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي ويصادر تأميناتها

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T09:27:15+0000
المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي ويصادر تأميناتها

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لمخالفتها التعليمات ومصادرة تأميناتها البالغة 50 مليون دينار.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لمخالفة شركة (الحبيب) للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية، فقد تقرر سحب إجازة الشركة".

وأضاف انه "تقرر أيضاً مصادرة تأميناتها المودعة لدى البنك البالغة  50 مليون دينار لصالح هذا البنك"، مطالباً وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".

وتأسس البنك المركزي العراقي كهيئة مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، بعد أن كان قبل هذا التاريخ مرتبطاً بوزارة المالية، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 25 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و28 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 16 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

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