المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي لمخالفتها التعليمات

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، عن سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لمخالفتها التعليمات.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لمخالفة شركة (التطور) للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية، فقد تقرر سحب إجازة الشركة".

وأضاف انه "تقرر أيضاً مصادرة خطاب الضمان من مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل بمبلغ 50 مليون دينار لصالح هذا البنك"، مطالباً وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".

وتأسس البنك المركزي العراقي كهيئة مستقلة بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، بعد أن كان قبل هذا التاريخ مرتبطاً بوزارة المالية، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.