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المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي لمخالفتها التعليمات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T12:11:25+0000
المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي لمخالفتها التعليمات

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن سحب تأمينات وإجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لمخالفتها التعليمات.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لمخالفة شركة (الحاتم) للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية، فقد تقرر سحب إجازة الشركة".

وأضاف "تقرر أيضاً مصادرة التأمينات المودعة لدى البنك المركزي والبالغة 50 مليون دينار"، مطالباً وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".

وتأسس البنك المركزي العراقي كهيئة مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، بعد ان كان قبل هذا التاريخ مرتبطاً بوزارة المالية، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

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