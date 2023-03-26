المركزي العراقي يسحب إجازة شركة توسط مالي لعدم تحقيق شرط الاندماج

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لعدم تحقيق شرط الاندماج.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه " استناداً على قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم (47) لسنة 2023. تقرر سحب اجازة شركة الريحانة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية لعدم تحقيق شرط الاندماج.

وطالب البنك وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدقين".

وتأسس البنك المركزي العراقي كهيئة مستقلة بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، بعد أن كان قبل هذا التاريخ مرتبطاً بوزارة المالية، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً اهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.